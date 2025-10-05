"أكسيوس": ترامب قال لنتنياهو بعدما علّق الأخير بالقول "إن رد حماس لا يعني شيئًا": "لماذا أنت دائمًا سلبي للغاية إلى هذه الدرجة؟ هذا فوز فاغتنمه"

Lebanon 24