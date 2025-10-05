Advertisement

أخبار عاجلة

مصدر من حماس للعربية: تلقينا ضمانات أميركية عبر قطر لانسحاب إسرائيلي دائم

Lebanon 24
05-10-2025 | 11:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصادر مقربة من حماس لسكاي نيوز عربية: الأولوية الآن لوقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي
lebanon 24
06/10/2025 00:13:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر مصري: إسرائيل ستتسلم رد حماس عبر الوسطاء الليلة (العربية)
lebanon 24
06/10/2025 00:13:33 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر: المطلوب ضمانات جدية لتأمين استقرار دائم للجنوبيين
lebanon 24
06/10/2025 00:13:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر من حماس للحدث: الحركة بدأت بجمع جثث الإسرائيليين وطلبت عبر مصر وقف القصف الجوي
lebanon 24
06/10/2025 00:13:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:09 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:55 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:47 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:46 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:15 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:29 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:09 | 2025-10-05
16:55 | 2025-10-05
16:47 | 2025-10-05
16:46 | 2025-10-05
16:15 | 2025-10-05
16:07 | 2025-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24