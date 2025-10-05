25
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
10
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
أخبار عاجلة
القناة 12 الإسرائيلية: ترامب يضغط على الطرفين لتنفيذ المرحلة الأولى من صفقة غزة خلال أيام
Lebanon 24
05-10-2025
|
13:30
photos
0
تابع
أيضاً في أخبار عاجلة
17:09 | 2025-10-05
ترامب: أرجو ألّا تفكر إيران مجدّداً في محاولاتها النووية وأقول لهم إن فعلوا ذلك فسنعيد الكرّة عليهم
16:55 | 2025-10-05
لجنة انتخابات مجلس الشعب السوري للعربية: لا اعتراضات على آلية الانتخابات حتى الآن
16:47 | 2025-10-05
ترامب: إيران كانت ستمتلك سلاحا نوويا بعد شهر إذا لم نضرب منشآتها النووية
16:46 | 2025-10-05
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية استعرض مع الوزير فيدان ترتيبات المفاوضات على ضوء مقترح ترامب لإنهاء حرب غزة
16:15 | 2025-10-05
حركة حماس: وصل وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة الدكتور خليل الحية رئيس حركة حماس في قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية لبدء المفاوضات حول آليات وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال وتبادل الأسرى
16:07 | 2025-10-05
العربية: انفجارات عنيفة تدوي في قطاع غزة
