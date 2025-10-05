Advertisement

"جيروزاليم بوست" عن الجيش الإسرائيلي: مقتل 1152 جندياً منذ 7 تشرين الأول 2023 أكثر من 40 في المئة منهم تحت 21 عاماً

05-10-2025 | 23:19
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: مقتل 78 ضابطا وجنديا وإصابة 1998 بنيران صديقة وفي حوادث عملياتية منذ بداية الحرب
lebanon 24
06/10/2025 08:46:56 Lebanon 24 Lebanon 24
لامين يامال يتوّج بجائزة كوبا كأفضل لاعب تحت 21 عاماً في العالم
lebanon 24
06/10/2025 08:46:56 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نُسيطر على 40 بالمئة حالياً من قطاع غزة
lebanon 24
06/10/2025 08:46:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: الحدث في حي الزيتون من أصعب الأحداث منذ 7 تشرين 2023
lebanon 24
06/10/2025 08:46:56 Lebanon 24 Lebanon 24
