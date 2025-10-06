رئيس جمعية فرسان مالطا في لبنان مروان صحناوي أطلع رئيس الجمهورية على نتائج جولاته في عدد من الدول الهادفة إلى دعم نشاطات الجمعية في مختلف المجالات الإنسانية والاجتماعية والصحية

