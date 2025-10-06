Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس جمعية فرسان مالطا في لبنان مروان صحناوي أطلع رئيس الجمهورية على نتائج جولاته في عدد من الدول الهادفة إلى دعم نشاطات الجمعية في مختلف المجالات الإنسانية والاجتماعية والصحية

Lebanon 24
06-10-2025 | 03:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون ناقش جدول أعمال الجلسة مع ناصرالدين والتقى رئيس جمعية فرسان مالطا
lebanon 24
06/10/2025 13:19:35 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك: القانون الإنساني الدولي يحظر استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح حرب
lebanon 24
06/10/2025 13:19:35 Lebanon 24 Lebanon 24
حمود يستقبل رئيسة جمعية Uphandicup ويؤكد دعم أصحاب الهمم
lebanon 24
06/10/2025 13:19:35 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البلجيكي: ننضمّ إلى الدول التي تعترف بدولة فلسطين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة
lebanon 24
06/10/2025 13:19:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2025-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:42 | 2025-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:35 | 2025-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2025-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:35 | 2025-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:13 | 2025-10-06
05:42 | 2025-10-06
05:35 | 2025-10-06
05:34 | 2025-10-06
04:35 | 2025-10-06
04:14 | 2025-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24