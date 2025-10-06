رئيس الجمهورية اطّلع من وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين على أجواء زيارته إلى دولة قطر وتمّ التباحث في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا

