"لبنان 24": سماع دوي قوي في السلسلة الغربية محيط شمسطار ناجم عن تفجير للجيش في المنطقة

Lebanon 24
06-10-2025 | 03:45
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": سماع دوي صوت قوي في أعالي السلسلة الغربية بقاعاً تبين انه ناجم عن تدريبات للجيش
lebanon 24
06/10/2025 13:20:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": دوي صوت قوي ومشاهدة الدخان يتصاعد في أعالي السلسلة الغربية بقاعاً
lebanon 24
06/10/2025 13:20:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تلفزيون سوريا: سماع دوي انفجارات في محيط دمشق ناجمة عن تدريبات عسكرية
lebanon 24
06/10/2025 13:20:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سُمع دوي قوي جداً قرابة الرابعة فجراً في محيط السلسلة الشرقية بقاعاً ولم تعرف حتى اللحظة أسبابه
lebanon 24
06/10/2025 13:20:26 Lebanon 24 Lebanon 24
