وزير الاتصالات شارل الحاج قبيل جلسة مجلس الوزراء: سنستمع الى التحقيقين العدلي والاداري بموضوع جمعية رسالات وعلى هذا الاساس سيتخذ القرار

Lebanon 24
06-10-2025 | 07:53
مواضيع ذات صلة
وزير الإتصالات شارل الحاج: خطة حصر السلاح قد بدأت أساسًا في جنوب الليطاني
lebanon 24
06/10/2025 18:28:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاتصالات: "خلصنا كل اللي علينا" في موضوع ستارلينك والملف عند مجلس الوزراء
lebanon 24
06/10/2025 18:28:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة ركان ناصر الدين قبيل جلسة مجلس الوزراء: الجيش دوره اساسي ونحن في صلبه ونرحب بوطنية الجيش ونؤكد عليها
lebanon 24
06/10/2025 18:28:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مقررات جلسة مجلس الوزراء: استكمل مجلس الوزراء بحث موضوع الموازنة
lebanon 24
06/10/2025 18:28:26 Lebanon 24 Lebanon 24
