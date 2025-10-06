Advertisement

أخبار عاجلة

توم براك: زرتُ شمال شرق سوريا برفقة قائد القيادة المركزية الأميركية وأجرينا محادثات معمقة مع قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي

Lebanon 24
06-10-2025 | 09:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أورتاغوس تزور بيروت قريبا برفقة قائد القيادة المركزية الأميركية (الحدث)
lebanon 24
06/10/2025 18:29:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع استقبل برّاك وقائد القيادة المركزية الأميركية
lebanon 24
06/10/2025 18:29:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع السعودي: بحثت مع قائد القيادة المركزية الأميركية مستجدات الأحداث في المنطقة وجهود حفظ الأمن
lebanon 24
06/10/2025 18:29:22 Lebanon 24 Lebanon 24
توم برّاك بعد لقائه الرئيس السوري مع قائد القيادة الوسطى: ممتن لفرصة مناقشة استمرار التعاون مع الشرع لمواجهة داعش والعمل لتحقيق استقرار وسلام دائم في سوريا
lebanon 24
06/10/2025 18:29:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2025-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:02 | 2025-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:53 | 2025-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:51 | 2025-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:41 | 2025-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:20 | 2025-10-06
11:02 | 2025-10-06
10:53 | 2025-10-06
10:51 | 2025-10-06
10:41 | 2025-10-06
10:35 | 2025-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24