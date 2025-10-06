وزير الإعلام بول مرقص: فخامة الرئيس تطرق إلى الملفات الحياتية وتمنى على وزارة الأشغال أن تبذل جهدها لتجنب ما يحصل كل عام في الشتوة الأولى وتمنى على وزارة السياحة البدء بالتحضير لموسم الاعياد

