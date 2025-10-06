Advertisement

وزير الإعلام بول مرقص: فخامة الرئيس تطرق إلى الملفات الحياتية وتمنى على وزارة الأشغال أن تبذل جهدها لتجنب ما يحصل كل عام في الشتوة الأولى وتمنى على وزارة السياحة البدء بالتحضير لموسم الاعياد

Lebanon 24
06-10-2025 | 12:08
