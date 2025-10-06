وزير الإعلام: الرئيس عون مصرّ على إجراء الانتخابات النيابية ولكن يعود لمجلس النواب اختيار القانون الذي ستجري على أساسه الانتخابات وكل ما يشاع عن تأجيل الانتخابات غير صحيح

Lebanon 24