أخبار عاجلة

وزير الإعلام: الرئيس عون مصرّ على إجراء الانتخابات النيابية ولكن يعود لمجلس النواب اختيار القانون الذي ستجري على أساسه الانتخابات وكل ما يشاع عن تأجيل الانتخابات غير صحيح

Lebanon 24
06-10-2025 | 12:09
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
الرئيس عون يؤكد للرياشي: الانتخابات النيابية ستجري في موعدها دون تأجيل
النائب وضاح الصادق: هناك مصلحة سياسية بتأجيل الانتخابات النيابية ويجري رمي الكرة في ملعب الحكومة
وزير الداخلية أحمد الحجار قبيل دخوله إلى جلسة مجلس الوزراء: الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها
النائب أنطوان حبشي من مجلس النواب: ما يحصل اليوم خطير جدًّا ومن لا يريد إجراء الانتخابات لا يسمح لقانون معجّل مكرر أن يُطرح في المجلس النيابي كي يرى ماذا يريد الشعب
