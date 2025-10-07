26
بيروت
طرابلس
صور
جبيل
صيدا
جونية
النبطية
زحلة
بعلبك
بشري
بيت الدين
كفردبيان
مصادر مصرية: حماس تشترط وقف إطلاق النار وخروج الجيش الإسرائيلي من المحاور الرئيسية لقطاع غزة والانسحاب من المناطق السكنية قبل الإفراج عن الرهائن
07-10-2025
01:15
يديعوت أحرنوت: حماس قد تطالب بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة تزامنا مع الإفراج الفوري عن الرهائن وهو شرط ترفضه إسرائيل
يديعوت أحرنوت: حماس قد تطالب بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة تزامنا مع الإفراج الفوري عن الرهائن وهو شرط ترفضه إسرائيل
"سكاي نيوز عربية" عن مصادر مصرية: وصول وفد من قيادات حركة حمـاس برئاسة خليل الحية إلى مصر للتشاور بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
"سكاي نيوز عربية" عن مصادر مصرية: وصول وفد من قيادات حركة حمـاس برئاسة خليل الحية إلى مصر للتشاور بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات: يجب وقف إطلاق النار فورا والإفراج عن الرهائن وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة
المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات: يجب وقف إطلاق النار فورا والإفراج عن الرهائن وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة
أكسيوس: حماس أكدت أن إطلاق سراح الرهائن يجب أن يتم بالتزامن مع إعلان وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة
أكسيوس: حماس أكدت أن إطلاق سراح الرهائن يجب أن يتم بالتزامن مع إعلان وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة
الحكومة الإيرانية: ملتزمون بالدبلوماسية حفاظا على المصلحة الوطنية
الحكومة الإيرانية: ملتزمون بالدبلوماسية حفاظا على المصلحة الوطنية
03:51 | 2025-10-07
إعلام إسرائيلي: إصابة 3 جنود أحدهم بحالة خطيرة جراء هجوم لحماس في غزة
إعلام إسرائيلي: إصابة 3 جنود أحدهم بحالة خطيرة جراء هجوم لحماس في غزة
03:51 | 2025-10-07
وزير الخارجية الروسي: روسيا تدعو الغرب إلى تعديل سياسته التصعيدية تجاه أفغانستان
وزير الخارجية الروسي: روسيا تدعو الغرب إلى تعديل سياسته التصعيدية تجاه أفغانستان
03:50 | 2025-10-07
الرئيس جوزاف عون اطّلع من رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك على الأوضاع في المؤسسة والإصلاحات التي تنفّذها فرق الكهرباء في البلدات والقرى الجنوبية المتضرّرة وفي الضاحية الجنوبية لبيروت
الرئيس جوزاف عون اطّلع من رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك على الأوضاع في المؤسسة والإصلاحات التي تنفّذها فرق الكهرباء في البلدات والقرى الجنوبية المتضرّرة وفي الضاحية الجنوبية لبيروت
03:49 | 2025-10-07
الرئيس جوزاف عون عرض مع رئيس المجلس الإسلامي العلوي في لبنان الشيخ علي محمود قدور أوضاع الطائفة العلوية، وسبل تعزيز حضورها وحقوقها في الوظائف العامة ضمن إدارات الدولة ومؤسساتها
الرئيس جوزاف عون عرض مع رئيس المجلس الإسلامي العلوي في لبنان الشيخ علي محمود قدور أوضاع الطائفة العلوية، وسبل تعزيز حضورها وحقوقها في الوظائف العامة ضمن إدارات الدولة ومؤسساتها
03:48 | 2025-10-07
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
06:22 | 2025-10-06
"محروقات مجانية" للعسكريين
"محروقات مجانية" للعسكريين
13:20 | 2025-10-06
معلومات عن منزل فضل شاكر.. تفاصيل مثيرة
معلومات عن منزل فضل شاكر.. تفاصيل مثيرة
14:39 | 2025-10-06
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
08:33 | 2025-10-06
حادثة مروعة على طريق المطار.. رصاصة تقتلُ عنصراً أمنياً!
حادثة مروعة على طريق المطار.. رصاصة تقتلُ عنصراً أمنياً!
14:56 | 2025-10-06
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
