أخبار عاجلة

مصدر عسكري لـ العربية: الجيش السوداني نفذ عملية إنزال جوي إلى مدينة الفاشر

Lebanon 24
07-10-2025 | 01:28
مصدر بالجيش السوداني لـ"الجزيرة": الجيش قصف بالمسيرات مواقع الدعم السريع في مدينة الفاشر
lebanon 24
07/10/2025 10:59:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر عسكرية سودانية: اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور
lebanon 24
07/10/2025 10:59:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر بالجيش السوداني: دمرنا عربات عسكرية بمعارك مع الدعم السريع بالمحور الجنوبي في الفاشر
lebanon 24
07/10/2025 10:59:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر عسكري سوري للجزيرة: الجيش الإسرائيلي نفذ إنزالًا عسكريًا في ثكنة عسكرية بريف دمشق
lebanon 24
07/10/2025 10:59:16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2025-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2025-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:49 | 2025-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:48 | 2025-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
03:51 | 2025-10-07
03:51 | 2025-10-07
03:50 | 2025-10-07
03:49 | 2025-10-07
03:48 | 2025-10-07
03:47 | 2025-10-07
