الرئيس جوزاف عون عرض مع رئيس المجلس الإسلامي العلوي في لبنان الشيخ علي محمود قدور أوضاع الطائفة العلوية، وسبل تعزيز حضورها وحقوقها في الوظائف العامة ضمن إدارات الدولة ومؤسساتها

