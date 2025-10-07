Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس جوزاف عون عرض مع رئيس المجلس الإسلامي العلوي في لبنان الشيخ علي محمود قدور أوضاع الطائفة العلوية، وسبل تعزيز حضورها وحقوقها في الوظائف العامة ضمن إدارات الدولة ومؤسساتها

07-10-2025 | 03:48
