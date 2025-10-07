Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس جوزاف عون اطّلع من رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك على الأوضاع في المؤسسة والإصلاحات التي تنفّذها فرق الكهرباء في البلدات والقرى الجنوبية المتضرّرة وفي الضاحية الجنوبية لبيروت

Lebanon 24
07-10-2025 | 03:49
الرئاسة اللبنانية: عون عرض مع قائد الجيش الأوضاع الأمنية في البلاد واطّلع منه على تفاصيل الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت أمس عدداً من البلدات والقرى الجنوبية
الرئيس عون عرض مع المدير العام لأمن الدولة اللواء ادغار لاوندس الأوضاع الأمنية في البلاد وعمل أمن الدولة في مكافحة الفساد في الادارات والمؤسسات الرسمية
الرئيس عون يشدد على أهمية التعاون بين الجيش و"اليونيفيل" وأهالي البلدات والقرى الجنوبية
عون اطّلع من وزير الطاقة على أوضاع قطاع الكهرباء
