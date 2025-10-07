27
بيروت
26
طرابلس
26
صور
24
جبيل
25
صيدا
27
جونية
25
النبطية
23
زحلة
26
بعلبك
13
بشري
22
بيت الدين
22
كفردبيان
أخبار عاجلة
"لبنان 24": تفجير للجيش في عيون السيمان سمع صداه في أرجاء المنطقة
Lebanon 24
07-10-2025
|
04:30
"لبنان 24": الصوت القوي الذي سمع في صيدا هو تفجير للجيش في حقل القليعة
07/10/2025 13:33:13
"لبنان 24": الصوت الذي سمع فجر اليوم في أرجاء الجنوب ناجم عن تفجير نفذه العدو الإسرائيلي في اطراف بلدة عيترون
07/10/2025 13:33:13
"لبنان 24": اطلاق نار في بلدة سرغايا السورية سُمع صداه الى بلدة معربون اللبنانية المحاذية للحدود من دون معرفة الاسباب
07/10/2025 13:33:13
"لبنان 24": تفجير للجيش في السلسلة الشرقية وتحديدا في بلدة سمشطار
07/10/2025 13:33:13
وزير الخارجية المصرية: الوفد الأميركي ينضم للمحادثات بشأن غزة غدا الأربعاء
06:26 | 2025-10-07
وزارة الخارجية القطرية: تفاصيل كثيرة في خطة ترامب لا تزال بحاجة للحوار والتوافق
06:16 | 2025-10-07
مصدر فلسطيني لسكاي نيوز عربية: فريق ثان من حماس يتفاوض مع السلطة الفلسطينية لتسليم إدارة القطاع للجنة إدارية تتبع للحكومة الفلسطينية
06:06 | 2025-10-07
قائد قوات سوريا الديمقراطية يلتقي الرئيس السوريّ أحمد الشرع بعد مواجهات حلب
06:05 | 2025-10-07
الرئيس عون عرض مع وزير الطاقة والمياه جو الصدي أوضاع وزارته بمختلف مديرياتها والمشاريع التي يتم تنفيذها في القطاعين النفطي والكهربائي
05:48 | 2025-10-07
"محروقات مجانية" للعسكريين
13:20 | 2025-10-06
معلومات عن منزل فضل شاكر.. تفاصيل مثيرة
14:39 | 2025-10-06
أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد
23:47 | 2025-10-06
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
08:33 | 2025-10-06
حادثة مروعة على طريق المطار.. رصاصة تقتلُ عنصراً أمنياً!
14:56 | 2025-10-06
06:26 | 2025-10-07
وزير الخارجية المصرية: الوفد الأميركي ينضم للمحادثات بشأن غزة غدا الأربعاء
06:16 | 2025-10-07
وزارة الخارجية القطرية: تفاصيل كثيرة في خطة ترامب لا تزال بحاجة للحوار والتوافق
06:06 | 2025-10-07
مصدر فلسطيني لسكاي نيوز عربية: فريق ثان من حماس يتفاوض مع السلطة الفلسطينية لتسليم إدارة القطاع للجنة إدارية تتبع للحكومة الفلسطينية
06:05 | 2025-10-07
قائد قوات سوريا الديمقراطية يلتقي الرئيس السوريّ أحمد الشرع بعد مواجهات حلب
05:48 | 2025-10-07
الرئيس عون عرض مع وزير الطاقة والمياه جو الصدي أوضاع وزارته بمختلف مديرياتها والمشاريع التي يتم تنفيذها في القطاعين النفطي والكهربائي
05:47 | 2025-10-07
أوكرانيا: استهدفنا منشأة روسية للطاقة في تيومين على بعد 2000 كلم
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
