Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 14 الإسرائيلية: مواقف حماس العلنية بشأن بعض القضايا لا تشبه مواقفها السرية في الاجتماعات

Lebanon 24
07-10-2025 | 13:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حماس: القضايا المتعلقة بمستقبل قطاع غزة ترتبط بموقف وطني جامع يستند إلى القوانين والقرارات الدولية
lebanon 24
08/10/2025 01:04:14 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": موقف حماس من خطة ترامب يؤكد ‏التمسك بثوابت القضية الفلسطينية
lebanon 24
08/10/2025 01:04:14 Lebanon 24 Lebanon 24
"القناة 14" الإسرائيلية: الرئيس ترامب وقع في فخ بيان حماس
lebanon 24
08/10/2025 01:04:14 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة الجهاد: رد حماس على خطة ترامب بشأن غزة تعبير عن موقف قوى المقاومة الفلسطينية
lebanon 24
08/10/2025 01:04:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:59 | 2025-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:50 | 2025-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:41 | 2025-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:38 | 2025-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:35 | 2025-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:59 | 2025-10-07
17:50 | 2025-10-07
17:41 | 2025-10-07
17:38 | 2025-10-07
17:35 | 2025-10-07
17:33 | 2025-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24