أخبار عاجلة

وزير خارجية إيران عبر منصة إكس: صفر أسلحة نووية.. لدينا اتفاق وصفر تخصيب.. ليس لدينا اتفاق

Lebanon 24
07-10-2025 | 13:17
