23
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
14
o
بعلبك
11
o
بشري
17
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو: نحن في أيام حاسمة ومصيرية
Lebanon 24
07-10-2025
|
14:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو: هجوم الحوثي على المدن الإسرائيلية سيُقابل بضربة قاسية
Lebanon 24
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو: هجوم الحوثي على المدن الإسرائيلية سيُقابل بضربة قاسية
08/10/2025 01:06:13
08/10/2025 01:06:13
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: ترامب أعظم صديق حظينا به في البيت الأبيض
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: ترامب أعظم صديق حظينا به في البيت الأبيض
08/10/2025 01:06:13
08/10/2025 01:06:13
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو: نجري اتصالات الآن لجعل جنوب سوريا منطقة منزوعة السلاح
Lebanon 24
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو: نجري اتصالات الآن لجعل جنوب سوريا منطقة منزوعة السلاح
08/10/2025 01:06:13
08/10/2025 01:06:13
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: حربنا في لبنان ساعدت الحكومة بمساعي نزع سلاح حزب الله
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: حربنا في لبنان ساعدت الحكومة بمساعي نزع سلاح حزب الله
08/10/2025 01:06:13
08/10/2025 01:06:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
شرطة الاحتلال تطلق النار على شاب في حي بيضون قرب باب المغاربة بالقدس المحتلة
Lebanon 24
شرطة الاحتلال تطلق النار على شاب في حي بيضون قرب باب المغاربة بالقدس المحتلة
17:59 | 2025-10-07
07/10/2025 05:59:09
Lebanon 24
Lebanon 24
عشرات الألاف يشاركون في تظاهرة ضخمة في مدينة قونيا التركية تضامناً مع غزة
Lebanon 24
عشرات الألاف يشاركون في تظاهرة ضخمة في مدينة قونيا التركية تضامناً مع غزة
17:50 | 2025-10-07
07/10/2025 05:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سموتريتش: إما أن نستسلم لأعدائنا في غزة أو نواصل حتى النهاية رغم الصعوبات والضغوط من الداخل والخارج
Lebanon 24
سموتريتش: إما أن نستسلم لأعدائنا في غزة أو نواصل حتى النهاية رغم الصعوبات والضغوط من الداخل والخارج
17:41 | 2025-10-07
07/10/2025 05:41:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سموتريتش: أعمل بكل قوة لتدمير حماس ولن أسمح لحكومتنا أن تبدد ما حققناه في عامين وأن تستسلم
Lebanon 24
سموتريتش: أعمل بكل قوة لتدمير حماس ولن أسمح لحكومتنا أن تبدد ما حققناه في عامين وأن تستسلم
17:38 | 2025-10-07
07/10/2025 05:38:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ميلوني لقناة "راي الإيطالية": أواجه مع وزيري الخارجية والدفاع تهما من الجنائية الدولية بالتواطؤ في إبادة جماعية
Lebanon 24
ميلوني لقناة "راي الإيطالية": أواجه مع وزيري الخارجية والدفاع تهما من الجنائية الدولية بالتواطؤ في إبادة جماعية
17:35 | 2025-10-07
07/10/2025 05:35:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رفع سقف سحوبات المودعين قريباً
Lebanon 24
رفع سقف سحوبات المودعين قريباً
02:45 | 2025-10-07
07/10/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير لبنانيّ سابق في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
وزير لبنانيّ سابق في ذمة الله (صورة)
09:09 | 2025-10-07
07/10/2025 09:09:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد
23:47 | 2025-10-06
06/10/2025 11:47:01
Lebanon 24
Lebanon 24
المنخفض الجوي سيصل الى لبنان... ونصيحة للمواطنين
Lebanon 24
المنخفض الجوي سيصل الى لبنان... ونصيحة للمواطنين
13:20 | 2025-10-07
07/10/2025 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنذار لأصحاب محلات: للإقفال خلال 48 ساعة
Lebanon 24
إنذار لأصحاب محلات: للإقفال خلال 48 ساعة
09:06 | 2025-10-07
07/10/2025 09:06:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
17:59 | 2025-10-07
شرطة الاحتلال تطلق النار على شاب في حي بيضون قرب باب المغاربة بالقدس المحتلة
17:50 | 2025-10-07
عشرات الألاف يشاركون في تظاهرة ضخمة في مدينة قونيا التركية تضامناً مع غزة
17:41 | 2025-10-07
سموتريتش: إما أن نستسلم لأعدائنا في غزة أو نواصل حتى النهاية رغم الصعوبات والضغوط من الداخل والخارج
17:38 | 2025-10-07
سموتريتش: أعمل بكل قوة لتدمير حماس ولن أسمح لحكومتنا أن تبدد ما حققناه في عامين وأن تستسلم
17:35 | 2025-10-07
ميلوني لقناة "راي الإيطالية": أواجه مع وزيري الخارجية والدفاع تهما من الجنائية الدولية بالتواطؤ في إبادة جماعية
17:33 | 2025-10-07
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الاحتلال يواصل الإبادة الجماعية رغم دعوات وقف القصف لليوم الرابع على التوالي
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
08/10/2025 01:06:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
08/10/2025 01:06:13
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
08/10/2025 01:06:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24