Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: القوات الروسية سيطرت على نحو 5 آلاف كيلومتر مربع في أوكرانيا خلال عام 2025 والمبادرة الاستراتيجية تبقى بالكامل بيد القوات الروسية في أوكرانيا

Lebanon 24
07-10-2025 | 16:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بوتين: قواتنا سيطرت على 5000 كلم مربع بأوكرانيا في 2025
lebanon 24
08/10/2025 01:09:07 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الروسية.. توسع في أوكرانيا وضربات استراتيجية
lebanon 24
08/10/2025 01:09:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية تُعلن عن سيطرة قواتها على بلدتين جديدتين شرقي أوكرانيا
lebanon 24
08/10/2025 01:09:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية: قواتنا تسيطر على بلدة بيريزوف في شرق أوكرانيا
lebanon 24
08/10/2025 01:09:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:08 | 2025-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:59 | 2025-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:50 | 2025-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:41 | 2025-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:38 | 2025-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:08 | 2025-10-07
17:59 | 2025-10-07
17:50 | 2025-10-07
17:41 | 2025-10-07
17:38 | 2025-10-07
17:35 | 2025-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24