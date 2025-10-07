الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: القوات الروسية سيطرت على نحو 5 آلاف كيلومتر مربع في أوكرانيا خلال عام 2025 والمبادرة الاستراتيجية تبقى بالكامل بيد القوات الروسية في أوكرانيا

Lebanon 24