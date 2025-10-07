Advertisement

أخبار عاجلة

القناة ١٢ الإسرائيلية: مبعوثا ترامب ويتكوف وكوشنر وصلا إلى شرم الشيخ للانضمام إلى المحادثات بشأن غزة

Lebanon 24
07-10-2025 | 23:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تجدد القصف الإسرائيلي على غزة بالتزامن مع محادثات شرم الشيخ
lebanon 24
08/10/2025 11:38:40 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: ويتكوف وكوشنر أوضحا لنتنياهو أن ترامب معني بإنهاء الحرب في غزة
lebanon 24
08/10/2025 11:38:40 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر مبعوثا الرئيس ترامب يتوجهان إلى مصر لبحث تفاصيل إطلاق الرهائن الإسرائيليين وفق خطة ترامب
lebanon 24
08/10/2025 11:38:40 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: ترامب اجتمع مع ويتكوف وكوشنر قبل توجههما إلى مصر
lebanon 24
08/10/2025 11:38:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:37 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:37 | 2025-10-08
04:23 | 2025-10-08
04:22 | 2025-10-08
04:21 | 2025-10-08
04:18 | 2025-10-08
04:09 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24