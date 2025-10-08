Advertisement

وزير الخارجية الإيطالي: نتابع اعتقال نحو 10 إيطاليين كانوا على متن أسطول الحرية وعلى إسرائيل ضمان حقوقهم

Lebanon 24
08-10-2025 | 01:57
الخارجية الإسرائيلية تعلن ترحيل 4 إيطاليين من ناشطي أسطول المساعدات الذي حاول الوصول لقطاع غزة
lebanon 24
08/10/2025 11:40:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية اليوناني: 27 يونانياً كانوا على متن أسطول الصمود العالمي سيعودون إلى البلاد غداً
lebanon 24
08/10/2025 11:40:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيطالي: إسرائيل احتجزت 22 إيطاليا كانوا ضمن أسطول الصمود المتجه إلى غزة وستتم إعادتهم خلال أيام
lebanon 24
08/10/2025 11:40:43 Lebanon 24 Lebanon 24
عودة 4 برلمانيين إيطاليين إلى روما كانوا على متن أسطول الصمود بعد ترحيلهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي
lebanon 24
08/10/2025 11:40:43 Lebanon 24 Lebanon 24
