زعيم المعارضة الإسرائيلية: رؤساء أحزاب المعارضة أنهوا قبل وقت قصير اجتماعًا لتنسيق الخطوات لإسقاط الحكومة خلال دورة الشتاء المقبلة وتشكيل حكومة إصلاح

Lebanon 24