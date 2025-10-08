Advertisement

الخارجية السعودية: نؤكد رفضنا القاطع للمساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ونطالب بمحاسبة سلطات الاحتلال عن انتهاكاتها الخطيرة بحق المقدسات الإسلامية

08-10-2025
بيان لوزراء خارجية المجموعة العربية الإسلامية: نؤكد دعمنا جهود إطلاق سراح الرهائن وعودة السلطة الفلسطينية لغزة
08/10/2025
08/10/2025 17:13:39 Lebanon 24 Lebanon 24
البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية في الدوحة: نؤكد دعم الوصاية الهاشمية التي يتولاها الملك الأردني على الأماكن المقدسة في القدس
08/10/2025
08/10/2025 17:13:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الوزراء السعودي: ندين موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء مستوطنات في محيط مدينة القدس المحتلة
08/10/2025
08/10/2025 17:13:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأردنية: لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية ومقدساتها العربية الإسلامية والمسيحية
08/10/2025
08/10/2025 17:13:39 Lebanon 24 Lebanon 24
