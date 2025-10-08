25
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
13
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
المتحدث باسم اليونيسف: السكان في شمال قطاع غزة لا يعرفون إلى أين يتجهون ومناطق النزوح غير آمنة (الجزيرة)
Lebanon 24
08-10-2025
|
08:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم اليونيسف: منع إدخال المواد الغذائية والحاضنات يفاقم أوضاع الأطفال والمواليد الجدد (الجزيرة)
Lebanon 24
المتحدث باسم اليونيسف: منع إدخال المواد الغذائية والحاضنات يفاقم أوضاع الأطفال والمواليد الجدد (الجزيرة)
08/10/2025 19:38:36
08/10/2025 19:38:36
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: قطاع غزة بالكامل يتجه نحو مجاعة هائلة
Lebanon 24
المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: قطاع غزة بالكامل يتجه نحو مجاعة هائلة
08/10/2025 19:38:36
08/10/2025 19:38:36
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الصليب الأحمر الدولي في غزة: سكان غزة ليست لديهم القدرة على شراء الغذاء إن توفر في القطاع (الجزيرة)
Lebanon 24
المتحدث باسم الصليب الأحمر الدولي في غزة: سكان غزة ليست لديهم القدرة على شراء الغذاء إن توفر في القطاع (الجزيرة)
08/10/2025 19:38:36
08/10/2025 19:38:36
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي إسرائيلي بنيران قناص شمالي قطاع غزة
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي إسرائيلي بنيران قناص شمالي قطاع غزة
08/10/2025 19:38:36
08/10/2025 19:38:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزيرة خارجية كندا: نتابع أحداث أسطول الحرية ونحث إسرائيل على سرعة إطلاق سراح 6 كنديين لا يزالون رهن الاحتجاز
Lebanon 24
وزيرة خارجية كندا: نتابع أحداث أسطول الحرية ونحث إسرائيل على سرعة إطلاق سراح 6 كنديين لا يزالون رهن الاحتجاز
12:26 | 2025-10-08
08/10/2025 12:26:48
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلام اسرائيلي: إسرائيل لن تفرج عن مروان البرغوثي وأحمد سعدات بموجب الصفقة
Lebanon 24
اعلام اسرائيلي: إسرائيل لن تفرج عن مروان البرغوثي وأحمد سعدات بموجب الصفقة
12:20 | 2025-10-08
08/10/2025 12:20:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الفضة تسجل ارتفاعا قياسيا في المعاملات الفورية عند 49.54 دولارا للأوقية
Lebanon 24
الفضة تسجل ارتفاعا قياسيا في المعاملات الفورية عند 49.54 دولارا للأوقية
12:20 | 2025-10-08
08/10/2025 12:20:10
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: إسرائيل ستبقى عند "الخط الأصفر" الذي يشكل حداً لإنشاء المنطقة العازلة
Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: إسرائيل ستبقى عند "الخط الأصفر" الذي يشكل حداً لإنشاء المنطقة العازلة
12:19 | 2025-10-08
08/10/2025 12:19:30
Lebanon 24
Lebanon 24
البرلمان التركي يقر بالإجماع مذكرة تدين هجوم إسرائيل على أساطيل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة
Lebanon 24
البرلمان التركي يقر بالإجماع مذكرة تدين هجوم إسرائيل على أساطيل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة
12:11 | 2025-10-08
08/10/2025 12:11:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
المنخفض الجوي سيصل الى لبنان... ونصيحة للمواطنين
Lebanon 24
المنخفض الجوي سيصل الى لبنان... ونصيحة للمواطنين
13:20 | 2025-10-07
07/10/2025 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأت جمهورها... إعلامية لبنانية تخلع حجابها (صورة)
Lebanon 24
فاجأت جمهورها... إعلامية لبنانية تخلع حجابها (صورة)
16:15 | 2025-10-07
07/10/2025 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يختبئون تحت الأرض.. تقرير مثير يكشف وضع مقاتلي الأسد السابقين
Lebanon 24
يختبئون تحت الأرض.. تقرير مثير يكشف وضع مقاتلي الأسد السابقين
14:00 | 2025-10-07
07/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
Lebanon 24
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
04:40 | 2025-10-08
08/10/2025 04:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو محاولة اغتيال الشيخ مرعب.. الاعلامي تمام بليق يوضح ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو محاولة اغتيال الشيخ مرعب.. الاعلامي تمام بليق يوضح ما حصل (فيديو)
16:06 | 2025-10-07
07/10/2025 04:06:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:26 | 2025-10-08
وزيرة خارجية كندا: نتابع أحداث أسطول الحرية ونحث إسرائيل على سرعة إطلاق سراح 6 كنديين لا يزالون رهن الاحتجاز
12:20 | 2025-10-08
اعلام اسرائيلي: إسرائيل لن تفرج عن مروان البرغوثي وأحمد سعدات بموجب الصفقة
12:20 | 2025-10-08
الفضة تسجل ارتفاعا قياسيا في المعاملات الفورية عند 49.54 دولارا للأوقية
12:19 | 2025-10-08
القناة 14 الإسرائيلية: إسرائيل ستبقى عند "الخط الأصفر" الذي يشكل حداً لإنشاء المنطقة العازلة
12:11 | 2025-10-08
البرلمان التركي يقر بالإجماع مذكرة تدين هجوم إسرائيل على أساطيل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة
11:52 | 2025-10-08
وزير الدفاع الإسرائيلي: قرار احتلال غزة والعملية القوية تقود إلى إمكانية إنهاء الحرب بالنصر
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
08/10/2025 19:38:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
08/10/2025 19:38:36
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
08/10/2025 19:38:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24