Advertisement

أخبار عاجلة

أردوغان: نريد أن ننقذ منطقتنا سريعا من هذا الظلم عبر دعم فعال لجهود السلام التي يبذلها الرئيس ترامب

Lebanon 24
08-10-2025 | 09:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ستارمر: ندعم بقوة جهود الرئيس ترامب التي جعلتنا أقرب للسلام أكثر من أي وقت مضى
lebanon 24
08/10/2025 19:40:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإسرائيلي: نشكر الرئيس ترامب الذي يبذل كل الجهود لإرجاع المختطفين
lebanon 24
08/10/2025 19:40:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ترامب يريد السلام ليس في غزة فقط وإنما في جميع المناطق الأخرى
lebanon 24
08/10/2025 19:40:04 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: نريد أن تكون سوريا موحدة بكل أطيافها ويشاركنا الرئيس أحمد الشرع وإدارته هذا الرأي
lebanon 24
08/10/2025 19:40:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:39 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:26 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:20 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:20 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:19 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:39 | 2025-10-08
12:26 | 2025-10-08
12:20 | 2025-10-08
12:20 | 2025-10-08
12:19 | 2025-10-08
12:11 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24