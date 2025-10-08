Advertisement

وسائل إعلام إسرائيلية: وزير الدفاع أوعز للقوات بالاستعداد لكل السيناريوهات واتخاذ كل الوسائل لحماية أمن الجنود

Lebanon 24
08-10-2025 | 11:45
