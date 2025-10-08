Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين ومصادر في الدول الوسيطة: الوسطاء حددوا هدفا بالوصول إلى تفاهمات بشأن الاتفاق بنهاية الأسبوع الجاري

Lebanon 24
08-10-2025 | 13:36
