Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب: ربما سأذهب إلى الشرق الأوسط يوم الأحد

Lebanon 24
08-10-2025 | 15:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: ترامب سيخضع لفحص روتيني يوم الجمعة ويعتزم التوجّه للشرق الأوسط بعدها
lebanon 24
09/10/2025 01:14:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب : أبلغني وزير الخارجية ماركو روبيو انهم على وشك التوصل إلى اتفاق في الشرق الأوسط
lebanon 24
09/10/2025 01:14:51 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو: ترامب قد يسافر إلى الشرق الأوسط إذا تم التوصل لاتفاق
lebanon 24
09/10/2025 01:14:51 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: لا نستطيع تأكيد زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط حاليا (العربية)
lebanon 24
09/10/2025 01:14:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:11 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:57 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:52 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:47 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:36 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:11 | 2025-10-08
17:57 | 2025-10-08
17:52 | 2025-10-08
17:47 | 2025-10-08
17:36 | 2025-10-08
17:28 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24