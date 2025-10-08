24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
18
o
بعلبك
12
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اعترض مسيّرة ثانية أطلقت من اليمن
08-10-2025
16:40
