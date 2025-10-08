Advertisement

أخبار عاجلة

مصدر فلسطيني ل"العربي الجديد": إتفاق غزة تمّ بضمانة من أميركا ومصر وقطر وتركيا بعدم العودة للحرب طالما التزم الطرفان ببنوده

Lebanon 24
08-10-2025 | 18:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام مصري: حماس تطالب بضمانات بعدم عودة إسرائيل للحرب
lebanon 24
09/10/2025 04:06:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أشكر السعودية وقطر وتركيا ومصر والأردن على مساهمتهم في خطة #غزة
lebanon 24
09/10/2025 04:06:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: عملنا مع مصر وتركيا وقطر من أجل تحقيق اتفاق غزة التاريخي
lebanon 24
09/10/2025 04:06:34 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب سيعقد اجتماعا متعدد الأطراف مع قطر والسعودية والإمارات ومصر والأردن وتركيا وإندونيسيا
lebanon 24
09/10/2025 04:06:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:26 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:25 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:18 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:09 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:06 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:26 | 2025-10-08
19:25 | 2025-10-08
19:18 | 2025-10-08
19:09 | 2025-10-08
19:06 | 2025-10-08
19:05 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24