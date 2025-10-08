Advertisement

رئيس وزراء كندا: تهانينا للرئيس ترامب على قيادته وأشكر قطر ومصر وتركيا على جهودهم الدؤوبة لدعم المفاوضات

08-10-2025 | 22:24
مواضيع ذات صلة
حماس: نقدر عاليا جهود الإخوة الوسطاء في قطر ومصر وتركيا كما نثمن جهود ترامب
lebanon 24
09/10/2025 09:10:00 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: نقدّر عالياً جهود الوسطاء في قطر وتركيا ومصر كما نثمن جهود ترامب
lebanon 24
09/10/2025 09:10:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة خارجية النمسا: أًشيد بالرئيس ترامب وفريقه على التزامهم بالسلام وأشكر قطر ومصر والسعودية وفرنسا على جهودهم الكبيرة على هذا الطريق
lebanon 24
09/10/2025 09:10:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أشكر السعودية وقطر وتركيا ومصر والأردن على مساهمتهم في خطة #غزة
lebanon 24
09/10/2025 09:10:00 Lebanon 24 Lebanon 24
