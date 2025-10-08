Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس وزراء أستراليا: هذه الخطوة تمثل تقدما ضروريا نحو السلام وندعو جميع الأطراف إلى احترام بنود خطة ترامب

Lebanon 24
08-10-2025 | 22:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأسترالية: نحث جميع الأطراف على احترام القانون الدولي وضمان سلامة الأشخاص المشاركين في أسطول الصمود
lebanon 24
09/10/2025 09:10:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس سليمان: أناشد جميع الأطراف الالتزام بالبندين 8 و9 من "إعلان بعبدا"
lebanon 24
09/10/2025 09:10:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع البريطاني: لقاء ترامب وبوتين قد يكون الخطوة الأولى نحو السلام
lebanon 24
09/10/2025 09:10:14 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا: ندعو كافة الأطراف لتنفيذ خطة ترامب دون تأخير
lebanon 24
09/10/2025 09:10:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:07 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:07 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:07 | 2025-10-09
02:07 | 2025-10-09
01:56 | 2025-10-09
01:49 | 2025-10-09
01:49 | 2025-10-09
01:48 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24