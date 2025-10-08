24
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
11
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
نتنياهو يقول إنه سيدعو الحكومة للاجتماع لإقرار الاتفاق مع حماس بشأن غزة
Lebanon 24
08-10-2025
|
23:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو يقول "لا" للمقترح الأخير بشأن غزة الذي وافقت عليه حماس
Lebanon 24
نتنياهو يقول "لا" للمقترح الأخير بشأن غزة الذي وافقت عليه حماس
09/10/2025 09:10:36
09/10/2025 09:10:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الإسرائيلي يقول إنه سيدرس إمكانية منح نتنياهو عفوا في قضايا الفساد التي يحاكم بشأنها
Lebanon 24
الرئيس الإسرائيلي يقول إنه سيدرس إمكانية منح نتنياهو عفوا في قضايا الفساد التي يحاكم بشأنها
09/10/2025 09:10:36
09/10/2025 09:10:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الروسي يقول إنه مستعد لإجراء محادثات مع بولندا بشأن "التوغل المزعوم" للطائرات المسيّرة
Lebanon 24
الجيش الروسي يقول إنه مستعد لإجراء محادثات مع بولندا بشأن "التوغل المزعوم" للطائرات المسيّرة
09/10/2025 09:10:36
09/10/2025 09:10:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقول إنه بدأ الاستعدادات العملياتية لتنفيذ اتفاق غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقول إنه بدأ الاستعدادات العملياتية لتنفيذ اتفاق غزة
09/10/2025 09:10:36
09/10/2025 09:10:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مصدر لـ"رويترز": تأجيل اجتماعي مجلس الوزراء الأمني والحكومة في إسرائيل بشأن اتفاق غزة ساعتين إلى الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش
Lebanon 24
مصدر لـ"رويترز": تأجيل اجتماعي مجلس الوزراء الأمني والحكومة في إسرائيل بشأن اتفاق غزة ساعتين إلى الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش
02:07 | 2025-10-09
09/10/2025 02:07:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من وقف النار بغزة تقدم مهم
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من وقف النار بغزة تقدم مهم
02:07 | 2025-10-09
09/10/2025 02:07:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نواصل الانتشار في المنطقة ونستعد لأي تطور عملياتي
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نواصل الانتشار في المنطقة ونستعد لأي تطور عملياتي
01:56 | 2025-10-09
09/10/2025 01:56:32
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب الرئيس الفلسطيني للعربية: نرحب بإعلان ترمب بدء الانسحاب الإسرائيلي من غزة
Lebanon 24
نائب الرئيس الفلسطيني للعربية: نرحب بإعلان ترمب بدء الانسحاب الإسرائيلي من غزة
01:49 | 2025-10-09
09/10/2025 01:49:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقول إنه بدأ الاستعدادات العملياتية لتنفيذ اتفاق غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقول إنه بدأ الاستعدادات العملياتية لتنفيذ اتفاق غزة
01:49 | 2025-10-09
09/10/2025 01:49:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
Lebanon 24
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
04:40 | 2025-10-08
08/10/2025 04:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
14:15 | 2025-10-08
08/10/2025 02:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
12:06 | 2025-10-08
08/10/2025 12:06:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. بالأسماء اعتقال 19 من مشاهير تركيا خلال عمليات دهم فجرا إليكم السبب
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. بالأسماء اعتقال 19 من مشاهير تركيا خلال عمليات دهم فجرا إليكم السبب
04:29 | 2025-10-08
08/10/2025 04:29:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار من الأمن العام إلى المواطنين.. بيانٌ مهم جداً
Lebanon 24
خبرٌ سار من الأمن العام إلى المواطنين.. بيانٌ مهم جداً
05:58 | 2025-10-08
08/10/2025 05:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
02:07 | 2025-10-09
مصدر لـ"رويترز": تأجيل اجتماعي مجلس الوزراء الأمني والحكومة في إسرائيل بشأن اتفاق غزة ساعتين إلى الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش
02:07 | 2025-10-09
الاتحاد الأوروبي: اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من وقف النار بغزة تقدم مهم
01:56 | 2025-10-09
الجيش الإسرائيلي: نواصل الانتشار في المنطقة ونستعد لأي تطور عملياتي
01:49 | 2025-10-09
نائب الرئيس الفلسطيني للعربية: نرحب بإعلان ترمب بدء الانسحاب الإسرائيلي من غزة
01:49 | 2025-10-09
الجيش الإسرائيلي يقول إنه بدأ الاستعدادات العملياتية لتنفيذ اتفاق غزة
01:48 | 2025-10-09
رويترز: الجيش الإسرائيلي سيُكمل المرحلة الأولى من الانسحاب الجزئي خلال 24 ساعة الأولى
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
09/10/2025 09:10:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
09/10/2025 09:10:36
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
09/10/2025 09:10:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24