المستشار الألماني حول اتفاق غزة: ما زلنا نراقب الوضع لكننا واثقون من التوصل لحل هذا الأسبوع

Lebanon 24
09-10-2025 | 03:36
