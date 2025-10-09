26
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
13
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
مصر طلبت إدخال المساعدات والجرافات إلى غزة فورا (العربية)
Lebanon 24
09-10-2025
|
03:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الأونروا لسكاي نيوز عربية: مأساة حقيقية تحيط بعملية إدخال المساعدات إلى غزة
Lebanon 24
المتحدث باسم الأونروا لسكاي نيوز عربية: مأساة حقيقية تحيط بعملية إدخال المساعدات إلى غزة
09/10/2025 13:34:02
09/10/2025 13:34:02
Lebanon 24
Lebanon 24
سموتريتش: أي وقف للقتال يجب أن ينتهي بتدمير حماس بالكامل ويجب وقف إدخال المساعدات إلى غزة
Lebanon 24
سموتريتش: أي وقف للقتال يجب أن ينتهي بتدمير حماس بالكامل ويجب وقف إدخال المساعدات إلى غزة
09/10/2025 13:34:02
09/10/2025 13:34:02
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء فلسطين: غزة بحاجة إلى تحرك دولي يجبر إسرائيل على إدخال المساعدات
Lebanon 24
رئيس وزراء فلسطين: غزة بحاجة إلى تحرك دولي يجبر إسرائيل على إدخال المساعدات
09/10/2025 13:34:02
09/10/2025 13:34:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مفوض الأونروا: الوكالة تم منعها من إدخال المساعدات إلى غزة منذ أكثر من 5 أشهر
Lebanon 24
مفوض الأونروا: الوكالة تم منعها من إدخال المساعدات إلى غزة منذ أكثر من 5 أشهر
09/10/2025 13:34:02
09/10/2025 13:34:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الدفاع المدني في غزة للتلفزيون العربي: طواقمنا بحاجة إلى فتح جسر من المساعدات مع انتهاء الحرب
Lebanon 24
الدفاع المدني في غزة للتلفزيون العربي: طواقمنا بحاجة إلى فتح جسر من المساعدات مع انتهاء الحرب
06:33 | 2025-10-09
09/10/2025 06:33:59
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: لابيد طلب من نتنياهو تقديم شرح لكل بنود الاتفاق
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: لابيد طلب من نتنياهو تقديم شرح لكل بنود الاتفاق
06:33 | 2025-10-09
09/10/2025 06:33:43
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: احتراق ڤان لنقل الركاب على اوتوستراد الاوزاعي باتجاه خلدة الاضرار مادية وحركة المرور طبيعية
Lebanon 24
التحكم المروري: احتراق ڤان لنقل الركاب على اوتوستراد الاوزاعي باتجاه خلدة الاضرار مادية وحركة المرور طبيعية
06:19 | 2025-10-09
09/10/2025 06:19:56
Lebanon 24
Lebanon 24
دبابات إسرائيلية تقطع شارع الرشيد وتمنع العودة لمدينة غزة (العربية)
Lebanon 24
دبابات إسرائيلية تقطع شارع الرشيد وتمنع العودة لمدينة غزة (العربية)
05:55 | 2025-10-09
09/10/2025 05:55:20
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة : 11 شهيدا و49 جريحا جراء الاستهدافات الإسرائلية على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة : 11 شهيدا و49 جريحا جراء الاستهدافات الإسرائلية على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
05:54 | 2025-10-09
09/10/2025 05:54:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
14:15 | 2025-10-08
08/10/2025 02:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
12:06 | 2025-10-08
08/10/2025 12:06:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستفرض الدولة ضريبة على الطاقة الشمسية في لبنان؟
Lebanon 24
هل ستفرض الدولة ضريبة على الطاقة الشمسية في لبنان؟
09:30 | 2025-10-08
08/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
03:11 | 2025-10-09
09/10/2025 03:11:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أي شيء يمكن أن يحدث في إيران.. صحيفة أميركية تكشف
Lebanon 24
أي شيء يمكن أن يحدث في إيران.. صحيفة أميركية تكشف
10:30 | 2025-10-08
08/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
06:33 | 2025-10-09
الدفاع المدني في غزة للتلفزيون العربي: طواقمنا بحاجة إلى فتح جسر من المساعدات مع انتهاء الحرب
06:33 | 2025-10-09
يديعوت أحرونوت: لابيد طلب من نتنياهو تقديم شرح لكل بنود الاتفاق
06:19 | 2025-10-09
التحكم المروري: احتراق ڤان لنقل الركاب على اوتوستراد الاوزاعي باتجاه خلدة الاضرار مادية وحركة المرور طبيعية
05:55 | 2025-10-09
دبابات إسرائيلية تقطع شارع الرشيد وتمنع العودة لمدينة غزة (العربية)
05:54 | 2025-10-09
وزارة الصحة في غزة : 11 شهيدا و49 جريحا جراء الاستهدافات الإسرائلية على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
05:54 | 2025-10-09
مصدر في حماس: مع بدء تنفيذ وقف إطلاق النار سنبدأ بعملية جمع الرهائن وتسليمهم تباعا وفقا للظروف الميدانية
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
09/10/2025 13:34:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
09/10/2025 13:34:02
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
09/10/2025 13:34:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24