رئيس الوزراء الإسباني: حان الوقت للحوار ومساعدة المدنيين والعدالة حتى لا تتكرر الفظائع التي شهدناها أبدا

Lebanon 24
09-10-2025 | 04:30
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: لن ننسى فظائع 7 تشرين الاول وسنفعل كل ما هو ضروري حتى لا تتكرر
lebanon 24
09/10/2025 13:35:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: الوقت قد حان لباقى الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية للإسراع فى اتخاذ تلك الخطوة لنصره الإنسانية والعدالة
lebanon 24
09/10/2025 13:35:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: حان الوقت لتوافق حركة حماس على شروط الخطة التي تقدمنا بها اليوم
lebanon 24
09/10/2025 13:35:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التركي: لا يمكننا أبدا أن نشاهد بصمت المجازر التي يقوم به المتوحش نتنياهو
lebanon 24
09/10/2025 13:35:39 Lebanon 24 Lebanon 24
