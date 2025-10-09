26
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
13
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
رئيس الوزراء الإسباني: حان الوقت للحوار ومساعدة المدنيين والعدالة حتى لا تتكرر الفظائع التي شهدناها أبدا
Lebanon 24
09-10-2025
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: لن ننسى فظائع 7 تشرين الاول وسنفعل كل ما هو ضروري حتى لا تتكرر
Lebanon 24
نتنياهو: لن ننسى فظائع 7 تشرين الاول وسنفعل كل ما هو ضروري حتى لا تتكرر
09/10/2025 13:35:39
09/10/2025 13:35:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية المصرية: الوقت قد حان لباقى الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية للإسراع فى اتخاذ تلك الخطوة لنصره الإنسانية والعدالة
Lebanon 24
الخارجية المصرية: الوقت قد حان لباقى الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية للإسراع فى اتخاذ تلك الخطوة لنصره الإنسانية والعدالة
09/10/2025 13:35:39
09/10/2025 13:35:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: حان الوقت لتوافق حركة حماس على شروط الخطة التي تقدمنا بها اليوم
Lebanon 24
ترامب: حان الوقت لتوافق حركة حماس على شروط الخطة التي تقدمنا بها اليوم
09/10/2025 13:35:39
09/10/2025 13:35:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس التركي: لا يمكننا أبدا أن نشاهد بصمت المجازر التي يقوم به المتوحش نتنياهو
Lebanon 24
الرئيس التركي: لا يمكننا أبدا أن نشاهد بصمت المجازر التي يقوم به المتوحش نتنياهو
09/10/2025 13:35:39
09/10/2025 13:35:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
عدد كبير من شاحنات المساعدات وصلت إلى خان يونس (الحدث)
Lebanon 24
عدد كبير من شاحنات المساعدات وصلت إلى خان يونس (الحدث)
06:35 | 2025-10-09
09/10/2025 06:35:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: لا يوجد تحديد لوقت تسليم القتلى الإسرائيليين في غزة الذي سيستغرق وقتا
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: لا يوجد تحديد لوقت تسليم القتلى الإسرائيليين في غزة الذي سيستغرق وقتا
06:34 | 2025-10-09
09/10/2025 06:34:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة الاستيطان وعضو المجلس المصغر أوريت ستروك: أشعر بالعار بسبب تطبيع الإفراج عن مخربين مقابل مخطوفين
Lebanon 24
وزيرة الاستيطان وعضو المجلس المصغر أوريت ستروك: أشعر بالعار بسبب تطبيع الإفراج عن مخربين مقابل مخطوفين
06:34 | 2025-10-09
09/10/2025 06:34:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع المدني في غزة للتلفزيون العربي: طواقمنا بحاجة إلى فتح جسر من المساعدات مع انتهاء الحرب
Lebanon 24
الدفاع المدني في غزة للتلفزيون العربي: طواقمنا بحاجة إلى فتح جسر من المساعدات مع انتهاء الحرب
06:33 | 2025-10-09
09/10/2025 06:33:59
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: لابيد طلب من نتنياهو تقديم شرح لكل بنود الاتفاق
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: لابيد طلب من نتنياهو تقديم شرح لكل بنود الاتفاق
06:33 | 2025-10-09
09/10/2025 06:33:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
14:15 | 2025-10-08
08/10/2025 02:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
12:06 | 2025-10-08
08/10/2025 12:06:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستفرض الدولة ضريبة على الطاقة الشمسية في لبنان؟
Lebanon 24
هل ستفرض الدولة ضريبة على الطاقة الشمسية في لبنان؟
09:30 | 2025-10-08
08/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
03:11 | 2025-10-09
09/10/2025 03:11:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أي شيء يمكن أن يحدث في إيران.. صحيفة أميركية تكشف
Lebanon 24
أي شيء يمكن أن يحدث في إيران.. صحيفة أميركية تكشف
10:30 | 2025-10-08
08/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
06:35 | 2025-10-09
عدد كبير من شاحنات المساعدات وصلت إلى خان يونس (الحدث)
06:34 | 2025-10-09
هيئة البث الإسرائيلية: لا يوجد تحديد لوقت تسليم القتلى الإسرائيليين في غزة الذي سيستغرق وقتا
06:34 | 2025-10-09
وزيرة الاستيطان وعضو المجلس المصغر أوريت ستروك: أشعر بالعار بسبب تطبيع الإفراج عن مخربين مقابل مخطوفين
06:33 | 2025-10-09
الدفاع المدني في غزة للتلفزيون العربي: طواقمنا بحاجة إلى فتح جسر من المساعدات مع انتهاء الحرب
06:33 | 2025-10-09
يديعوت أحرونوت: لابيد طلب من نتنياهو تقديم شرح لكل بنود الاتفاق
06:19 | 2025-10-09
التحكم المروري: احتراق ڤان لنقل الركاب على اوتوستراد الاوزاعي باتجاه خلدة الاضرار مادية وحركة المرور طبيعية
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
09/10/2025 13:35:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
09/10/2025 13:35:39
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
09/10/2025 13:35:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24