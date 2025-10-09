الرئيس عون تمنى أن تتجاوب إسرائيل مع الدعوات التي صدرت من اجل وقف سياستها العدوانية في فلسطين ولبنان وسوريا لتوفير المناخات الإيجابية للعمل من اجل سلام عادل وشامل ودائم يحقق الاستقرار في المنطقة

Lebanon 24