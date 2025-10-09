Advertisement

أخبار عاجلة

أبو الغيط: نتطلع إلى استمرار الجهود الحثيثة من جانب الوسطاء لكي يصمد الاتفاق في غزة

Lebanon 24
09-10-2025 | 04:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي: الاعتداء الإسرائيلي يعرقل الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر في الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني
lebanon 24
09/10/2025 13:36:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع الرئيس المصري الجهود المشتركة الحثيثة في ملف الوساطة بقطاع غزة
lebanon 24
09/10/2025 13:36:33 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو الغيط: تمّ الاتفاق على التحرّك في اتجاهين أولهما السعي لوقف الإبادة في غزة والثاني الحفاظ على مشروع الدولة الفلسطينية
lebanon 24
09/10/2025 13:36:33 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو الغيط يدعو المجتمع الدولي لوقف صمتهم عن جرائم إسرائيل
lebanon 24
09/10/2025 13:36:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:34 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:34 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:33 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:33 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:35 | 2025-10-09
06:34 | 2025-10-09
06:34 | 2025-10-09
06:33 | 2025-10-09
06:33 | 2025-10-09
06:19 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24