وزارة الصحة في غزة : 11 شهيدا و49 جريحا جراء الاستهدافات الإسرائلية على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

Lebanon 24
09-10-2025 | 05:54
