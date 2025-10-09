26
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
14
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
أخبار عاجلة
حماس: 250 محكوما بالمؤبد ستفرج عنهم إسرائيل بموجب الاتفاق
Lebanon 24
09-10-2025
|
06:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
تابع
