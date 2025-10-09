Advertisement

أخبار عاجلة

إيران تقول إنها ترحّب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

Lebanon 24
09-10-2025 | 10:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أ ف ب: حماس تقول إنها مستعدة لبدء محادثات لإنهاء جميع القضايا المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار
lebanon 24
09/10/2025 20:20:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
09/10/2025 20:20:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: نرحب باتفاق وقف النار وإطلاق سراح الرهائن
lebanon 24
09/10/2025 20:20:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: نرحب باتفاق وقف النار وإطلاق سراح الرهائن
lebanon 24
09/10/2025 20:20:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:19 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:04 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:49 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:39 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:19 | 2025-10-09
13:04 | 2025-10-09
12:50 | 2025-10-09
12:49 | 2025-10-09
12:39 | 2025-10-09
12:38 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24