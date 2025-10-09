23
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
11
o
بشري
15
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
كايا كالاس: الاتحاد الأوروبي مستعد للمساهمة بما يلزم لتنفيذ خطة غزة
Lebanon 24
09-10-2025
|
10:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كايا كالاس: الاتحاد الأوروبي مستعد لإعادة نشر بعثة المساعدة في معبر رفح
Lebanon 24
كايا كالاس: الاتحاد الأوروبي مستعد لإعادة نشر بعثة المساعدة في معبر رفح
09/10/2025 22:45:30
09/10/2025 22:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مفوضة السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس: خطة الرئيس ترامب بشأن غزة فرصة للسلام الدائم
Lebanon 24
مفوضة السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس: خطة الرئيس ترامب بشأن غزة فرصة للسلام الدائم
09/10/2025 22:45:30
09/10/2025 22:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس: الاتحاد يدين قتل الصحافيين في مدينة غزة
Lebanon 24
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس: الاتحاد يدين قتل الصحافيين في مدينة غزة
09/10/2025 22:45:30
09/10/2025 22:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون: فرنسا مستعدة للمساهمة في تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة وسنظل نتابع التزامات كل طرف
Lebanon 24
ماكرون: فرنسا مستعدة للمساهمة في تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة وسنظل نتابع التزامات كل طرف
09/10/2025 22:45:30
09/10/2025 22:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
انضمام ويتكوف وكوشنر لاجتماع الحكومة الإسرائيلية للمصادقة على المرحلة الأولى لاتفاق غزة (الحدث)
Lebanon 24
انضمام ويتكوف وكوشنر لاجتماع الحكومة الإسرائيلية للمصادقة على المرحلة الأولى لاتفاق غزة (الحدث)
15:39 | 2025-10-09
09/10/2025 03:39:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: سأنهي الحرب الروسية الأوكرانية
Lebanon 24
ترامب: سأنهي الحرب الروسية الأوكرانية
15:33 | 2025-10-09
09/10/2025 03:33:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: إذا هاجم بوتين فنلندا فسأدافع عنها لأنها عضو في الناتو ولكن لا أعتقد أن ذلك سيحدث
Lebanon 24
ترامب: إذا هاجم بوتين فنلندا فسأدافع عنها لأنها عضو في الناتو ولكن لا أعتقد أن ذلك سيحدث
15:32 | 2025-10-09
09/10/2025 03:32:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: الجميع يحتفل باتفاق غزة
Lebanon 24
ترامب: الجميع يحتفل باتفاق غزة
15:31 | 2025-10-09
09/10/2025 03:31:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء جلسة الحكومة الإسرائيلية للمصادقة على اتفاق غزة
Lebanon 24
بدء جلسة الحكومة الإسرائيلية للمصادقة على اتفاق غزة
15:25 | 2025-10-09
09/10/2025 03:25:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
03:11 | 2025-10-09
09/10/2025 03:11:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نعيم قاسم.. هذا ما قاله تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
عن نعيم قاسم.. هذا ما قاله تقرير إسرائيلي
16:14 | 2025-10-08
08/10/2025 04:14:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خسائر "حزب الله" كبيرة
Lebanon 24
خسائر "حزب الله" كبيرة
09:00 | 2025-10-09
09/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
08:06 | 2025-10-09
09/10/2025 08:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"مبعوث رئيس" في لبنان تابع قضية فضل شاكر
Lebanon 24
"مبعوث رئيس" في لبنان تابع قضية فضل شاكر
16:23 | 2025-10-08
08/10/2025 04:23:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
15:39 | 2025-10-09
انضمام ويتكوف وكوشنر لاجتماع الحكومة الإسرائيلية للمصادقة على المرحلة الأولى لاتفاق غزة (الحدث)
15:33 | 2025-10-09
ترامب: سأنهي الحرب الروسية الأوكرانية
15:32 | 2025-10-09
ترامب: إذا هاجم بوتين فنلندا فسأدافع عنها لأنها عضو في الناتو ولكن لا أعتقد أن ذلك سيحدث
15:31 | 2025-10-09
ترامب: الجميع يحتفل باتفاق غزة
15:25 | 2025-10-09
بدء جلسة الحكومة الإسرائيلية للمصادقة على اتفاق غزة
15:14 | 2025-10-09
هيئة البثّ الإسرائيلية: استهداف مبنى في مدينة غزة رصد فيه نشاط عدائي
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
09/10/2025 22:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
09/10/2025 22:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
09/10/2025 22:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24