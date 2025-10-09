Advertisement

مصدر عسكري للإخبارية السورية: قوات سوريا الديمقراطية تستهدف إحدى نقاط الجيش في بلدة المريعية بريف دير الزور بالأسلحة الثقيلة والمسيرات الانتحارية وتصيب عنصرا في الجيش بإصابة خطرة

09-10-2025 | 16:15
الإخبارية السورية: "قسد" تستهدف بطائرة انتحارية مسيّرة موقعاً للجيش على أطراف مدينة دير الزور
lebanon 24
10/10/2025 01:08:45 Lebanon 24 Lebanon 24
قسد: مسيرة تابعة للجيش السوري استهدفت نقطة عسكرية لقواتنا في دير حافر بريف حلب
lebanon 24
10/10/2025 01:08:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر للجزيرة: قوات سوريا الديمقراطية تحاصر بلدتي غرانيج والكشكية في دير الزور
lebanon 24
10/10/2025 01:08:45 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون السوري: قوات سوريا الديمقراطية تستهدف نقاط انتشار الجيش السوري في محيط سد تشرين شرقي حلب
lebanon 24
10/10/2025 01:08:45 Lebanon 24 Lebanon 24
