هيئة البث في كيان العدو: مع موافقة الحكومة الاسرائيليةةسيتم البدء الفوري بدخول المساعدات وفق المقترح وبما يتوافق مع اتفاقية 19 كانون الثاني كحد أدنى

Lebanon 24
09-10-2025 | 18:04
هيئة البث في كيان العدو: خطوات تنفيذ مقترح الرئيس ترامب تشمل انتهاء الحرب فوراً بموافقة الحكومة الإسرائيلية
lebanon 24
10/10/2025 03:18:54 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس توافق على الإفراج عن جميع الرهائن وفق صيغة التبادل بمقترح ترامب
lebanon 24
10/10/2025 03:18:54 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الأيرلندية: رسالة المسؤولين الأوروبيين تدين استمرار إسرائيل في منع الأونروا من تقديم المساعدات لغزة
lebanon 24
10/10/2025 03:18:54 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: اجتماع الحكومة للتصديق على اتفاق غزة عند الثالثة من عصر اليوم
lebanon 24
10/10/2025 03:18:54 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:17 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:06 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:47 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:29 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:09 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
19:17 | 2025-10-09
19:06 | 2025-10-09
18:47 | 2025-10-09
18:29 | 2025-10-09
18:09 | 2025-10-09
17:59 | 2025-10-09
