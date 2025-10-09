22
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
11
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
نظام التحذير من التسونامي في الولايات المتحدة: خطر تسونامي بعد زلزال بقوة 7.4 درجات ضرب الفلبين
Lebanon 24
09-10-2025
|
22:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ: محتمل أن تصل أمواج تسونامي بارتفاع يتراوح بين 0.3 و1 متر فوق مستوى المد إلى بعض سواحل إندونيسيا وبالاو بعد زلزال الفلبين
Lebanon 24
مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ: محتمل أن تصل أمواج تسونامي بارتفاع يتراوح بين 0.3 و1 متر فوق مستوى المد إلى بعض سواحل إندونيسيا وبالاو بعد زلزال الفلبين
10/10/2025 08:22:04
10/10/2025 08:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الزلزال القوي الذي ضرب الفلبين.. هل هناك خطر من حدوث تسونامي؟
Lebanon 24
بعد الزلزال القوي الذي ضرب الفلبين.. هل هناك خطر من حدوث تسونامي؟
10/10/2025 08:22:04
10/10/2025 08:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال تبلغ شدته 7,8 درجات قبالة أقصى الشرق الروسي وتحذيرات من تسونامي
Lebanon 24
زلزال تبلغ شدته 7,8 درجات قبالة أقصى الشرق الروسي وتحذيرات من تسونامي
10/10/2025 08:22:04
10/10/2025 08:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال بقوة 5.3 درجات ضرب منطقة زواره في محافظة أصفهان
Lebanon 24
زلزال بقوة 5.3 درجات ضرب منطقة زواره في محافظة أصفهان
10/10/2025 08:22:04
10/10/2025 08:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير التنمية الدولية النرويجي للحدث: نأمل أن نستطيع تقديم المساعدات لغزة بشكل سريع
Lebanon 24
وزير التنمية الدولية النرويجي للحدث: نأمل أن نستطيع تقديم المساعدات لغزة بشكل سريع
01:15 | 2025-10-10
10/10/2025 01:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
يسرائيل هيوم عن مصدر مطلع: ترجيحات بأن تؤجل زيارة الرئيس ترامب إلى إسرائيل إلى يوم الاثنين
Lebanon 24
يسرائيل هيوم عن مصدر مطلع: ترجيحات بأن تؤجل زيارة الرئيس ترامب إلى إسرائيل إلى يوم الاثنين
00:59 | 2025-10-10
10/10/2025 12:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو مخاطبا الوزراء المعارضين: أعلم أننا سندفع ثمن هذه الخطوة لكن ما البدائل
Lebanon 24
نتنياهو مخاطبا الوزراء المعارضين: أعلم أننا سندفع ثمن هذه الخطوة لكن ما البدائل
00:56 | 2025-10-10
10/10/2025 12:56:34
Lebanon 24
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: وقف النار دخل حيز التنفيذ الليلة والغارات توقفت والجيش سيُكمل قريبا الانسحاب إلى الخط الأصفر وفقا لخطة ترامب
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: وقف النار دخل حيز التنفيذ الليلة والغارات توقفت والجيش سيُكمل قريبا الانسحاب إلى الخط الأصفر وفقا لخطة ترامب
00:50 | 2025-10-10
10/10/2025 12:50:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": القوات الإسرائيلية قامت بأعمال تفجير فجرا في عيتا الشعب
Lebanon 24
"لبنان 24": القوات الإسرائيلية قامت بأعمال تفجير فجرا في عيتا الشعب
00:17 | 2025-10-10
10/10/2025 12:17:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
03:11 | 2025-10-09
09/10/2025 03:11:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خسائر "حزب الله" كبيرة
Lebanon 24
خسائر "حزب الله" كبيرة
09:00 | 2025-10-09
09/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع إيراني يكشف.. لهذا السبب دخل "حزب الله" الحرب مع إسرائيل
Lebanon 24
موقع إيراني يكشف.. لهذا السبب دخل "حزب الله" الحرب مع إسرائيل
10:30 | 2025-10-09
09/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
08:06 | 2025-10-09
09/10/2025 08:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيروت.. حملة أمنية كبيرة جدا (صور)
Lebanon 24
في بيروت.. حملة أمنية كبيرة جدا (صور)
07:07 | 2025-10-09
09/10/2025 07:07:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
01:15 | 2025-10-10
وزير التنمية الدولية النرويجي للحدث: نأمل أن نستطيع تقديم المساعدات لغزة بشكل سريع
00:59 | 2025-10-10
يسرائيل هيوم عن مصدر مطلع: ترجيحات بأن تؤجل زيارة الرئيس ترامب إلى إسرائيل إلى يوم الاثنين
00:56 | 2025-10-10
نتنياهو مخاطبا الوزراء المعارضين: أعلم أننا سندفع ثمن هذه الخطوة لكن ما البدائل
00:50 | 2025-10-10
إذاعة الجيش الإسرائيلي: وقف النار دخل حيز التنفيذ الليلة والغارات توقفت والجيش سيُكمل قريبا الانسحاب إلى الخط الأصفر وفقا لخطة ترامب
00:17 | 2025-10-10
"لبنان 24": القوات الإسرائيلية قامت بأعمال تفجير فجرا في عيتا الشعب
23:59 | 2025-10-09
دوي انفجارات قوية تهز العاصمة الأوكرانية كييف (العربي)
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
10/10/2025 08:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
10/10/2025 08:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
10/10/2025 08:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24