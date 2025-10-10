24
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
12
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
"لبنان 24": القوات الإسرائيلية قامت بأعمال تفجير فجرا في عيتا الشعب
Lebanon 24
10-10-2025
|
00:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": القوات الإسرائيلية توغلت فجراً إلى أطراف بلدة العديسة ونفذت تفجيراً فيها
Lebanon 24
"لبنان 24": القوات الإسرائيلية توغلت فجراً إلى أطراف بلدة العديسة ونفذت تفجيراً فيها
10/10/2025 11:06:11
10/10/2025 11:06:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": قوة إسرائيلية توغّلت ليلاً داخل بلدة رامية وقامت بعمليّة تفجير لأحد المنازل قبل أن تنسحب فجراً
Lebanon 24
"لبنان 24": قوة إسرائيلية توغّلت ليلاً داخل بلدة رامية وقامت بعمليّة تفجير لأحد المنازل قبل أن تنسحب فجراً
10/10/2025 11:06:11
10/10/2025 11:06:11
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات العدو الاسرائيلي تفجر منزلا في عيتا الشعب
Lebanon 24
قوات العدو الاسرائيلي تفجر منزلا في عيتا الشعب
10/10/2025 11:06:11
10/10/2025 11:06:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تفجير للجيش لذخائر من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة عيتا الشعب
Lebanon 24
تفجير للجيش لذخائر من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة عيتا الشعب
10/10/2025 11:06:11
10/10/2025 11:06:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
رويترز عن الدفاع المدني الفلبيني: مصرع شخصين على الأقل جراء الزلزال الذي ضرب البلاد صباح اليوم وبلغت قوته 7.4 درجة
Lebanon 24
رويترز عن الدفاع المدني الفلبيني: مصرع شخصين على الأقل جراء الزلزال الذي ضرب البلاد صباح اليوم وبلغت قوته 7.4 درجة
04:05 | 2025-10-10
10/10/2025 04:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر مصرية: بموجب الاتفاق سيسمح لسكان غزة بالخروج عبر معبر رفح بعد موافقة إسرائيلية وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
مصادر مصرية: بموجب الاتفاق سيسمح لسكان غزة بالخروج عبر معبر رفح بعد موافقة إسرائيلية وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي
03:58 | 2025-10-10
10/10/2025 03:58:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: لأول مرة منذ 7 تشرين الاول سيسمح بعودة سكان غزة الذين غادروا القطاع
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: لأول مرة منذ 7 تشرين الاول سيسمح بعودة سكان غزة الذين غادروا القطاع
03:56 | 2025-10-10
10/10/2025 03:56:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر مصرية: الملحق الإنساني لاتفاق غزة ينص على إدخال 600 شاحنة يوميا عبر الأمم المتحدة ومنظمات دولية وقطاع خاص
Lebanon 24
مصادر مصرية: الملحق الإنساني لاتفاق غزة ينص على إدخال 600 شاحنة يوميا عبر الأمم المتحدة ومنظمات دولية وقطاع خاص
03:50 | 2025-10-10
10/10/2025 03:50:43
Lebanon 24
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا عبر الأمم المتحدة
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا عبر الأمم المتحدة
03:40 | 2025-10-10
10/10/2025 03:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خسائر "حزب الله" كبيرة
Lebanon 24
خسائر "حزب الله" كبيرة
09:00 | 2025-10-09
09/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع إيراني يكشف.. لهذا السبب دخل "حزب الله" الحرب مع إسرائيل
Lebanon 24
موقع إيراني يكشف.. لهذا السبب دخل "حزب الله" الحرب مع إسرائيل
10:30 | 2025-10-09
09/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيروت.. حملة أمنية كبيرة جدا (صور)
Lebanon 24
في بيروت.. حملة أمنية كبيرة جدا (صور)
07:07 | 2025-10-09
09/10/2025 07:07:35
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
08:06 | 2025-10-09
09/10/2025 08:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار نصّار بإحياء ملفات الاغتيالات : خطوة قضائية بمفاعيل سياسية؟
Lebanon 24
قرار نصّار بإحياء ملفات الاغتيالات : خطوة قضائية بمفاعيل سياسية؟
11:00 | 2025-10-09
09/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
04:05 | 2025-10-10
رويترز عن الدفاع المدني الفلبيني: مصرع شخصين على الأقل جراء الزلزال الذي ضرب البلاد صباح اليوم وبلغت قوته 7.4 درجة
03:58 | 2025-10-10
مصادر مصرية: بموجب الاتفاق سيسمح لسكان غزة بالخروج عبر معبر رفح بعد موافقة إسرائيلية وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي
03:56 | 2025-10-10
إذاعة الجيش الإسرائيلي: لأول مرة منذ 7 تشرين الاول سيسمح بعودة سكان غزة الذين غادروا القطاع
03:50 | 2025-10-10
مصادر مصرية: الملحق الإنساني لاتفاق غزة ينص على إدخال 600 شاحنة يوميا عبر الأمم المتحدة ومنظمات دولية وقطاع خاص
03:40 | 2025-10-10
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا عبر الأمم المتحدة
03:39 | 2025-10-10
إعلام إسرائيلي: قائمة الأسرى لم تُنشر بعد بسبب تغييرات في اللحظة الأخيرة
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
10/10/2025 11:06:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
10/10/2025 11:06:11
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
10/10/2025 11:06:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24