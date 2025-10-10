Advertisement

القناة 14 الإسرائيلية: نتنياهو يجري اليوم مشاورات حول اليوم التالي للحرب بحضور مسؤولين أميركيين وقادة الأجهزة الأمنية

Lebanon 24
10-10-2025 | 02:19
مكتب نتنياهو يجري في هذه الأثناء تقييما للوضع مع قادة الأجهزة الأمنية


القناة 15 الإسرائيلية: نتنياهو سيعقد جلسة مشاورات أمنية بعد لقائه وزير الخارجية الأميركي


هيئة البث الإسرائيلية: قادة الأجهزة الأمنية أبلغوا نتنياهو اليوم أن العملية بمدينة غزة ستؤدي لقتل بعض الرهائن


القناة 13 عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين: ترامب يمارس ضغطا على نتنياهو لإنهاء الحرب












