وزارة الخارجيّة تبلغت عبر السفارة السوريّة في لبنان قرار تعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني السوري وحصر كافّة أنواع المراسلات بين البلدين بالطرق الرسميّة الدبلوماسيّة

