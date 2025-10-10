لجنة نوبل النرويجية: فوز الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بجائزة نوبل للسلام نتيجة كفاحها من أجل تحقيق انتقال عادل وسلمي من الديكتاتورية إلى الديمقراطية

